  Optimistisch Planungen starten

Im vergangenen Jahr musste das beliebte Kinderferienprogramm aufgrund der Corona- Pandemie pausieren. Wie sieht die Planung aktuell aus? Ist ein Ferienprogramm im kommenden Sommer angedacht?

Ulrich Knörzer: Aktuell ist Stand der Dinge, dass wir seitens der Gemeinde alle Ketscher Vereine angeschrieben haben, um deren Bereitschaft zur Teilnahme zu evaluieren. Über allem steht natürlich immer die Entwicklung der Corona-Pandemie und die entsprechenden Verordnungen, die letztendlich über eine Durchführung entscheiden. Wichtig ist nun, dass die Planungen optimistisch beginnen, denn alle Beteiligten benötigen einen vernünftigen Vorlauf, um dann unter Pandemiebedingungen ein Kinderferienprogramm umzusetzen.

Was ist heute anders als vor einem Jahr?

Knörzer: Im letzten Jahr konnten wir und die Vereine in den Zeiten, in denen es Lockerungen gab, zahlreiche Erfahrungen zum Ablauf von Aktionen unter Pandemiebedingungen sammeln. Diese Erfahrungswerte und die entsprechenden Konzepte in Sachen Abläufe und Hygienevorschriften sind nun vorhanden, was eine ganz andere Grundlage bildet, als jene, die wir im Frühjahr 2020 hatten. Dies gibt eine neue Perspektive.

Wie wichtig ist es, gerade für Kinder und Jugendliche in den Ferien ein Programm anzubieten?

Knörzer: Wenn sich die Möglichkeiten bieten und es die Situation zulässt, ist es sehr wichtig, denn die Kinder-und Jugendliche verzichten schon sehr lange auf soziale Kontakte. Ein weitere Aspekt ist außerdem, dass sich beim Kinderferienprogramm die Vereine präsentieren können, was diese wiederum stärkt, gerade nachdem das Vereinsleben aktuell stark eingeschränkt ist. Was allerdings weitere aktuelle Lockerungen, was beispielsweise die Öffnungen von Anlagen wie das „Alla hopp“-Gelände betrifft, müssen wir uns derzeit alle noch etwas gedulden und eher vorsichtig agieren. Für die Planung des Kinderferienprogramms gehen wir optimistisch voran und wollen vorbereitet sein, wenn die Situation dann eine Durchführung hoffentlich zulässt. csc