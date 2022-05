Ortsgruppe für Wangler

Ketsch. Die FDP-Ortsgruppe spricht sich bei der Bürgermeisterwahl am 8. Mai mit großer Mehrheit für den parteilosen Kandidaten Timo Wangler aus. In Gesprächen mit Mitgliedern der Ortsgruppe habe Wangler insbesondere durch seine Erfahrung überzeugen können, heißt es in einer Mitteilung.

Als Diplom-Verwaltungswirt und langjähriger Kämmerer bei der Gemeinde Sandhausen verfüge Wangler über genau jene Kenntnisse, „die wir in den nächsten Jahren brauchen werden. Nach aktuellen Planungen schaffen wir es in Ketsch in den nächsten Jahren nicht zu einem ausgeglichenen Haushalt“. Gleichzeitig müsse man sich immer neuen Herausforderungen stellen. An die Kommunen würden viele Aufgaben übertragen, deren Erfüllung viel Geld koste. Es sei aus Demokratie-Sicht erfreulich, dass sich sechs Kandidaten beworben hätten. zg

