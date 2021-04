Ketsch. Die Ketsch Grünen laden zu ihrem monatlichen öffentlichen Gespräch am Dienstag, 13. April, um 19.30 Uhr ein. Es wird als Videokonferenz angeboten. Daran kann auch nur per Telefon teilgenommen werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit urban-intext1

Aktuelles Thema ist die Entwicklung eines Modellquartiers, in dem eine zukunftsfähige Gestaltung im Ortskern durchgespielt werden soll. Hier kommen alle Bereiche zusammen – sowohl Wohnqualität, also auch Klima- und Artenschutz, Mobilität und auch, wie die Bürger sich beteiligen wollen und können.

Die Grünen freuen sich zudem über Fragen und Anregungen rund um die nächste Gemeinderatssitzung. Jeder hat hier die Gelegenheit, seine persönliche Sicht auf das Geschehen in Ketsch, im Kreis und im Land vorzubringen und zu diskutieren, ermutigen die Kommunalpolitiker zur Teilnahme. Die Zugangsdaten zur Sitzung gibt es unter www.gruene-ketsch.de. Für eine Teilnahme per Festnetztelefon gibt es folgende Nummer und Pin: 0906/97 75 92 39, PIN 3323 8521 47#. Das #-Zeichen muss am Ende eingegeben werden.

Die Ansprechpartner sind wie folgt zu erreichen: Nikolaus Eberhardt unter der Telefonnummer 01590/62 30 102 und per E-Mail nick.eberhardt@gruene-ketsch.de, Heike Schütz ist unter der Nummer 06202/97 85 680. zg

AdUnit urban-intext2