Palmenweihe in Ketsch und Brühl

Ketsch/Brühl. Die Palmenweihe findet am Samstag, 1. April, in der Vorabendmesse um 18 Uhr in St. Sebastian statt – vor dem Kirchenhauptportal bietet die Missionsgruppe einmal mehr gebundene Palmkreuzchen an.

Mit dem Erlös der Palmkreuzchen wird die Missonsarbeit bedacht, teilt katholische Kirchengemeinde mit.

Der Gottesdienst am Palmsonntag, 2. April, wird in der Schutzengelkirche in Brühl gefeiert. Zur Palmenweihe treffen sich die Kommunionkinder aus Brühl, Rohrhof und Ketsch ab 10.15 Uhr vor dem Pfarrzentrum. Im Anschluss geht es in einer kleinen Prozession mit den Besuchern in die Kirche. In schöner Tradition werden auch in Brühl Palmsträußchen angeboten.