Permanent alkoholisiert

Ketsch. Filmabende der besonderen Art verspricht das Kirchenkino. In der Regel werden keine Blockbuster, sondern kleine, leise und hochwertige Produktionen gezeigt, die es in sich haben. Zu den Abenden werden meist Gäste eingeladen, die die Thematik des Filmes ausleuchten, um die Ecke denken und den Zuschauern dadurch neue Blickwinkel ermöglichen.

Das gilt einmal mehr für den Filmabend mit „Der Rausch“, der am Montag, 24. Januar, um 19 Uhr gezeigt wird. Zu Gast beim Gespräch im Anschluss wird der Arzt für Psychiatrie und Suchtmedizin Sven E. Seilkopf sein.

Nie unter 0,5 Promille

Martin, gespielt von dem Dänen Mads Mikkelsen, den man unter anderem von „King Arthur“ (2004), „James Bond 007: Casino Royale“ (2006) oder „Coco Chanel & Igor Stravinsky“ (2009) kennt, ist Lehrer an einer Schule. Er fühlt sich alt und müde. Seine Schüler und ihre Eltern wollen, dass er gekündigt wird, weil sie mit der Qualität seines Unterrichts nicht zufrieden sind.

Ermutigt durch eine Promille-theorie stürzen sich Martin und seine drei Kollegen Tommy (Thomas Bo Larsen), Nikolaj (Magnus Millang) und Peter (Lars Ranthe) in ein Experiment: Sie wollen durch Alkoholkonsum ihren Blutalkoholwert im Alltag konstant bei 0,5 Promille halten. Das Ergebnis ist am Anfang positiv. Martin hat wieder Spaß am Unterrichten und die Beziehung zu seiner Frau Trine (Maria Bonnevie) entflammt aufs Neue. Doch die negativen Auswirkungen lassen nicht lange auf sich warten. 2020 erhielt Mads Mikkelsen für die Hauptrolle in dieser Sozialsatire von Thomas Vinterberg den Europäischen Filmpreis als bester Darsteller.

Der Eintritt kostet 6,50 Euro. Reservierungen können bis 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn abgeholt werden. Die Corona-Regeln des Central gibt es unter www.central-ketsch.de. zg/mab