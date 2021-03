Zum zweiten Mal in dieser Saison machen sich die Kurpfalz-Bären auf den Weg zum Buxtehuder SV. Dabei hoffen sie, dass sie am Mittwochabend das Spiel auch tatsächlich angehen können, denn Ende Dezember war der Ketscher Bundesliga-Tross unverrichteter Dinge wieder abgereist. Der Grund für die kurzfristige Absage damals: Die Corona-Testergebnisse der Handballerinnen lagen nicht rechtzeitig vor.

Diesmal soll die Partie um 19.30 Uhr angepfiffen werden und vor dem Anwurf steht für BSV-Trainer Dirk Leun fest: „Alles andere als ein Sieg wäre für mich und die Mannschaft eine Enttäuschung.“ Die Bären wollen ihren Aufwärtstrend, den sie in der zweiten Halbzeit bei der 22:24-Niederlage gegen die HSG Bad Wildungen gezeigt haben, fortsetzen. In kämpferischer Hinsicht konnte Ketschs Trainer Adrian Fuladdjusch seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Was den Coach aber ärgerte, war die Dürrephase im ersten Durchgang. Letztendlich war die Hypothek beim 6:15-Pausenrückstand zu groß, um einen weiteren Punkt im Tabellenkeller zu ergattern.

Adrian Fuladdjusch

Für den 33-Jährigen wird es ein spezielles Spiel. Er trifft auf seinen neuen Club. Ab der Saison 2021/22 wird er Dirk Leun assistieren und somit ins zweite Glied rücken. „Das ist wahrscheinlich für beide Seiten ein besonderes Spiel. Es kommt nicht so oft vor, dass ein Cheftrainer innerhalb der Bundesliga Co-Trainer wird und dann auch noch gegen diese Mannschaft direkt spielt“, meint Fuladdjusch. Natürlich würde er seinem neuen Arbeitgeber gerne einen Strich durch die Rechnung und die von Leun eingeplanten Punkte selbst mitnehmen. Allerdings spielt den Bären nicht in die Karten, dass auch der BSV unter Druck steht. Besonders in der Offensive hakte es zuletzt beim 21:26 gegen die HSG Blomberg-Lippe. „Wir haben gesehen, wie sehr wir momentan auf den Angriff angewiesen sind. Da müssen wir eine ordentliche Performance abrufen“, sagt Leun und mahnt: „Es klingt komisch, aber wir dürfen sie nicht unterschätzen. Die letzten Spiele haben gezeigt, dass sie nie aufgeben.“

Ausgangslage ist mäßig

Die personelle Ausgangslage ist indes bei beiden Teams mäßig. Bei den Gastgeberinnen fehlen sechs Spielerinnen. Und auch Fuladdjusch muss experimentieren. Neben der weiterhin verletzten Sina Michels treten auch Elena Fabritz, Sophia Sommerrock, Katja Hinzmann, Marlene Herrmann und Elena Winnewisser die Reise aus studiums-, schul- und berufsbedingten Gründen nicht an. Außerdem stehen hinter den Einsätzen von Amelie Möllmann und Jule Haupt Fragezeichen. Bedeutet: Die Bären werden keine Probleme haben, ihre beiden Kleinbusse vollzubekommen und auch die Anfangsformation stellt sich nahezu selbst auf. Fuladdjusch möchte sich aber nicht damit befassen, sondern warnt vor dem Umschaltspiel des BSV. Nur wenn sie dies in den Griff bekommen, sehe er beim Duell mit seiner persönlichen Zukunft eine Chance auf ein respektables Ergebnis. mjw

