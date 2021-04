Ein besonderes Angebot an der Neurottschule ist der verbindliche AG-Nachmittag für die Gemeinschaftsschüler der Ganztagsschule in der Gartenstraße. Hier können Menschen, auch die bisher wenig oder gar nichts mit der Schule zu tun hatten, aber ein tolles Hobby betreiben, ihr Wissen an die Mädchen und Jungen weitergeben. Gemeinsam ist hier Raum und Zeit für kreative Stunden etwa mit Petra

...