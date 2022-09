Pfarrheim wird zur Ritterburg

Ketsch. Einmal Ritter sein – diesen Traum hat wohl fast jeder mal im jungen Alter geträumt. Für rund 20 Kinder wurde er beim Ferienprogramm der katholischen Kirchengemeinde Brühl-Ketsch und der evangelischen Kirchengemeinde wahr. Einen Tag lang verwandelte sich das Pfarrheim der Enderlegemeinde in eine Mittelalterburg, die von einem Ritterturnier bis zum Kochen über offenem Feuer alles zu bieten hatte.

„Wir freuen uns sehr, erstmals seit Corona wieder ein ganztägiges Programm anbieten zu können“, sagt Mitorganisatorin Sigrun Gaa-de Mür. Mit fleißiger Unterstützung von Liara (11) und der evangelischen Gemeindereferentin Stephanie Uhlig schnippelt die Gemeindereferentin Gemüse. Daraus wird eine schmackhafte Suppe, die in einem großen Topf am Dreibein über der Feuerschale fröhlich vor sich hin köchelt.

Die Küche ist eine der insgesamt fünf Stationen, zwischen denen die Kinder wechseln können. Darius geht gerade am Basteltisch für die Steckenpferdchen zu Werke. „Pferde mag ich eigentlich nicht so, aber ich liebe Basteln“, erzählt der Siebenjährige. Er ist zum ersten Mal beim Ferienprogramm der Kirchengemeinde: „Freunde von mir sind auch hier und ich freue mich schon auf die Spiele später.“ Anders als Darius ist Erik (10) eigentlich kein großer Bastelfan. Trotzdem schneidet er mit höchster Konzentration an einem Stück Karton herum, das gut erkennbar gleich zu einem stattlichen Schwert wird. „Das finde ich ganz cool“, so der Blondschopf. Am gleichen Tisch werden auch passende Pappschilde gefertigt, die in der zweiten Hälfte des Tages beim Völkerball zum Einsatz kommen sollen.

Schicke Haarbänder

Etwas filigraner geht es bei Anna-Sophia zu. Sie ist ehrenamtliche Gruppenleiterin und zeigt Nora, Emma und Tabea, wie sie aus bunten Schnüren schicke Haarbänder und Strähnen machen können. „Ich trage auch sonst ganz oft Haarbänder“, berichtet Nora, „die halten die Haare weg vom Gesicht. Das war bestimmt auch im Mittelalter wichtig, damit sie nicht ins Feuer hängen“. Die Siebenjährige ist während der Sommerferien ein echter Stammgast bei der Pfarrgemeinde und bereits zum vierten Mal dabei.

Der Andrang ist traditionell groß. „Wir haben 20 Kinder angenommen und hatten ungefähr noch mal so viele auf der Warteliste“, erzählt Gaa-de Mür. „Auch zwei ukrainische Kinder sind da, der eine war auch schon letzte Woche bei unserem Bastelvormittag“, freut sie sich über die Anwesenheit von Andrii (10) und Arina (8).

Die wichtigste Station an diesem Tag ist womöglich die Werkstatt für die Lederbeutel. Dort wandern nämlich die Süßigkeiten, Nüsse und Sticker hinein, die es bei den Spielen zur Belohnung gibt. Das zähe Material mit einer Schere zu schneiden und Löcher auszustanzen, ist für Kinderhände aber gar nicht so einfach. Mit angestrengter Miene drückt Eleah (8) zum letzten Mal die Lochzange zusammen. Geschafft! Sie hatte ursprünglich gar nicht vor, zum Mittelaltertag zu kommen: „Eigentlich wollte ich heute campen gehen, aber das hat nicht geklappt. Hier ist es aber auch cool.“

Wikingerschach, Katapult, Ringe-werfen, Puzzlestation und Stelzenlaufen, der Spaß kannte keine Grenzen – und wird wohl auch im nächsten Jahr wieder zahlreich Kinder anlocken, für einen Tag Ritter zu sein.