  Platin für drei Millionen Platten

Als am Mittwoch in den Medien – auch in unserer Zeitung – über den 75. Geburtstag von Ex-Flippers-Sänger Olaf Malolepski („Olaf der Flipper“) berichtet wurde, kamen Erinnerungen hoch. Erinnerungen an einen bekannten und beliebten Ketscher – an den Musiker, Komponisten, Produzenten, Musiklehrer und Künstler Willi Sommer. Was er mit Olaf Malolepski zu tun hat, muss man den etwas Älteren nicht erklären. Das wissen alle, denn er war in der Enderlegemeinde eine Institution, allein schon wegen der legendären Abende in der „Pilsklause“ in der Schwetzinger Straße.

Willi Sommer war in den 1950er und 1960er Jahren einer der ganz Großen in der Musikbranche. Mit seinem Badenia-Musikverlag hatte er mit vielen bekannten Künstlern zu tun. So waren Stars wie Erwin Lehn und sein Südfunk-Tanzorchester, Margot Eskens („Tiritomba“), Bully Buhlan („Ham’ se nich’ne Braut für mich“), Gerhard Wendland („Tanze mit mir in den Morgen“) oder René Carol („Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein“) immer wieder bei Willi Sommer in Ketsch zu Gast.

Die größten Entdeckungen von Willi Sommer waren aber zweifelsohne die Flippers, mit denen er von 1969 bis 1973 zusammenarbeitete, und auch Joy Fleming. Als Produzent des Flippers-Hits „Weine nicht, kleine Eva“ erhielt der Ketscher sogar die Platin-Schallplatte für sage und schreibe drei Millionen verkaufte Exemplare. Ich kann mich noch gut dran erinnern, wie wir damals als Musikschüler immer wieder staunend darauf geschaut haben.

Auch als Komponist war er erfolgreich, als Musiker und Lehrer galt er als begnadete Koryphäe. Er konnte für jedes Lied im Handumdrehen einen für den jeweiligen Schüler geeigneten Notensatz schreiben – ich besitze heute noch mehrere Schubladen dieser von Sommer handgeschriebenen Notenblätter.

Im Jahr 1992 starb er im Alter von nur 66 Jahren. Für viele bleibt er aber unvergessen.