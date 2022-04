Playoffs verpasst

Ketsch. Das Ketscher Team verpasste die Playoffs in der deutschen Schach-Online-Liga nur knapp. Nötig war ein knapper Sieg, um die Runde der letzten acht zu erreichen.

Anfangs sah alles nach einem klaren Sieg der Ketscher aus. Martin Schrepp zeigte am Spitzenbrett eine klasse Leistung. Yasin Öztürk hatte keine Probleme und holte souverän den vollen Punkt. Mit der 2:0-Führung und dem Gleichstand in den anderen Partien steuerte man auf einen klaren Erfolg zu – doch: Florian Schrepp und Marcel Herm konnten das 2:2 in der Begegnung mit dem Stadter SV nicht verhindern. Ketsch belegte letztlich Platz vier in der zweithöchsten Klasse der Deutschen Schach-Online-Liga – bei über 200 Vereinen vertrat der Schachclub die Ketscher Farben also würdig.

Am Gründonnerstag, 14. April, findet die Blitzschach-Dorfmeisterschaft statt. Eingeladen sind die aktiven Mitglieder des Vereins sowie alle Schachbegeisterten aus der Enderlegemeinde. Spielbeginn ist um 20 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus. zg

