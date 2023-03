Poesie verzaubert das Central Kino in Ketsch

Ketsch. Ja, am Ende hat die fulminante Monica Bliss aus Trier den zweiten Poetry-Slam im Central Kino gewonnen. Und das völlig zu Recht. Ihren Worten zur Liebe und dem Tod schienen magische Kräfte innezuwohnen. Doch ihre Wucht entfaltete sie vor allem vor dem Hintergrund ihrer acht Mitstreiter.

Ein Poetry-Slam lebt nicht davon, dass am Ende eine Person gewinnt, sondern dass alle zusammen mit Worten zaubern und ihr Publikum auf eine Reise in die Poesie mitnehmen. Und genau das taten die neun auf wunderbare Weise. Die Flügel der Poesie trugen jedenfalls weit und das große Publikum war entfesselt. Solange Menschen solche Worte zu finden vermögen, bleibt der Welt Hoffnung. Denn die Poesie kann verdeutlichen, dass das Beste, was von einem bleibt, man meistens nicht selbst ist. Insofern ist Poesie schlicht Weisheit, die das Leben so viel schöner macht.

Poetry-Slam in Ketsch: Die Welt in Grau-Schattierungen

Nachdem die Moderatoren Marlene Klaus und Rolf Thum den Zuhörern die Spielregeln erklärt hatten, es geht vor allem um das Klatschen, machte Bella Jessica aus Heidelberg den Anfang. In wenigen Minuten drehte sie die Märchenwelt auf links und zeigte auf, dass Gut und Böse meist nicht so klar verteilt sind wie die Gebrüder Grimm das kolportierten. Die Welt ist nicht schwarz-weiß, sie ist in allen Schattierungen grau.

Der „NichtGanzDichter“ aus Oggersheim fabulierte dagegen vom Pfälzer-Sein, das in seinen Augen offensichtlich die Krönung des Menschseins darstellt. Gleich im Anschluss übernahm Monica Bliss und wandte sich der Liebe zu. Für sie der Ausdruck des Menschseins. Mit viel Applaus erkoren die Zuhörer aus dieser Gruppe Bliss als Siegerin. „Hope“, eine junge Frau aus Lobenfeld lenkte mit einem Augenzwinkern den Blick der Zuhörer auf die Welt derer, die kein Alkohol trinken, was nicht selten soziale Segregation mit sich brächte.

Edith Brünnler aus Ludwigshafen zündete anschließend ein Feuer für ihren Steingarten, in dem sich keine Blume und auch kein Insekt mehr finden. Dabei sorge der Garten der Stille für erstaunlich viele soziale Kontakte. Mit so vielen Demonstrationen vor der Tür sei man nie lange allein. Ziemlich allein kann man dagegen sein, so Andrea van Bebber, wenn das Navi den Geist aufgibt und man sich nachts allein auf der Landstraße wiederfände. Am Ende ging Brünnler hier als Siegerin aus dieser Gruppe hervor.

Peotry-Slam in Ketsch: Es geht ins Stechen

Matthias Zech aus Speyer fasste später den Krieg in Worte. Der Krieg im Inneren, von dem er sprach, diente als Spiegelbild zu der Grausamkeit in der Welt. Dirk Gollnik aus Reilingen versetzte Schneewittchen in verschiedene Epochen. Von der Zeit des Manchester-Kapitalismus über die 68er und der New Economy der 2000er bis in die Jetzt-Zeit setze er neue Akzente, sowohl für das Märchen als auch die jeweiligen Zeiten, die auf einmal in ganz anderem Licht erstrahlten. Und Salome Foltin aus Heilbronn glaubte, dass es ohne Gefühle manchmal leichter sei. Das Publikum votierte hier für Zech.

Das Stechen konnte dann Bliss mit ihrem ganz erstaunlichen Text über wandelnde Leichen für sich entscheiden. Menschen, die nicht leben, nicht lieben und nicht verzeihen, obwohl sie atmen. Im lateinischen heißt es „Memento Mori“ (bedenke, dass du sterblich bist). Es ist ein Gedanke, der die Tür ins Leben öffnet. Brünnler öffnete dagegen eine Tür in die Welt ohne das Pfälzische, eine wahrhaft gruslige Welt und Zech dachte über gemeinsame Nächte nach.

Es war ein Feuerwerk der Poesie, das die Zuhörer begeisterte. Hardy Wiesenmayer, zum ersten Mal dabei, ließ keinen Zweifel daran, dass er nächstes Jahr wieder dabei sein werde. „Das war einfach so schön.“ Auch Ivo erklärte, dass das hier zugleich Spaß gemacht und ihn bewegt habe. Gerade die Vielfalt der Texte, dieses bunte Potpourri aus lustig bis traurig mache den Zauber aus. Insofern hätten hier irgendwie alle gewonnen.