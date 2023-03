Poetry-Slam auf der Kinobühne

Ketsch. Das Central Kino in Ketsch bietet am Mittwoch, 29. März, ab 19.30 Uhr mit dem Poetry-Slam ein weiteres Live-Event.

Für alle, die noch nie bei einem Slam waren: Hier offerieren Poeten ihre Texte im Wettbewerb. Es treten in drei Vorrunden jeweils drei Personen gegeneinander auf und das Publikum bestimmt durch Stärke des Applauses, wer die jeweilige Runde gewinnt. Die Sieger treten nochmals in einer Endrunde gegeneinander an und auch da liegt es am Publikum, wer sich Sieger nennen darf.

Wichtig ist: Die Texte müssen aus eigener Feder stammen – jede Präsentation darf nicht länger als sechs Minuten dauern. Mit dabei sind Andrea van Bebber (Bammental), Birgit Böckli (Hockenheim), Edith Brünnler (Ludwigshafen), Salome Foltin (Heidelberg), Dirk Gollnik (Reilingen), Hope (Lobenfeld), Bella Jessica (Ziegelhausen), Monicabliss (Trier), NichtGanzDichter (Oggersheim) und Matthias Zech (Speyer). Die Hockenheimer Marlene Klaus und Rolf Thum zeichnen für die Moderation verantwortlich. Der Eintritt kostet 8 Euro. Karten gibt es online (www.central-ketsch.de), im Kino oder bei Buch & Manufakturwaren, Hockenheimer Straße 34. zg