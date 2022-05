Poetry-Slam im Kino

Ketsch. Die Gruppe „LeseZeit“ veranstaltet einen Poetry-Slam am Dienstag, 31. Mai, um 19.30 Uhr im Central Kino.

Hierbei bieten Poetinnen und Poeten ihre Texte im Wettbewerb. Es treten in drei Vorrunden jeweils drei Personen gegeneinander auf und das Publikum bestimmt durch Stärke des Applauses, wer die jeweilige Runde gewinnt.

Texte aus eigener Feder

Die Sieger treten nochmals in einer Endrunde gegeneinander an und auch da liegt es am Publikum, wer sich „Sieger des Abends“ nennen darf. Die Texte müssen aus eigener Feder stammen und jede Präsentation darf nicht länger als sechs Minuten dauern.

Sieben Poeten haben sich bereits angemeldet. Die Moderation übernehmen Marlene Klaus und Rolf Thum. Der Eintritt kostet 7 Euro. Karten können online, im Kino oder bei Buch und Manufakturwaren in der Hockenheimer Straße 34, erworben werden. zg