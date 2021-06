Politik muss Spagat schaffen

Noch im Januar gab sich der Ketscher Gemeinderat kämpferisch. Beim Beschluss über die anstehende Finanzplanung verkündeten die Fraktionen unisono: „In der Krise ist nicht die Zeit, um zu sparen!“. Doch dem setzte das Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises wenig später ein trockenes „Doch!“ entgegen. Die geplanten Kredite wurden um rund zwei Millionen Euro gekürzt. Die Folge: Sparmaßnahmen und verschobene Projekte.

Eine zurückhaltende Haushaltspolitik oder gar die Schwarze Null sind nicht mehr in Mode, spätestens seit die Corona-Krise in Deutschland zu noch nie gekannten öffentlichen Ausgaben geführt hat. Und das Argument, der Staat müsse in einer Krise investieren, um dem Abschwung etwas entgegenzusetzen, macht ja historisch durchaus Sinn. Doch zwei Punkte vergessen die Befürworter des sogenannten Keynesianismus gerne.

Zum einen besagt die in den 1930ern entwickelte Theorie des britischen Wirtschaftswissenschaftlers John Maynard Keynes eben auch, dass der Staat im Gegenzug in Hochphasen der Wirtschaft entsprechend viel Geld durch Steuererhöhungen einnehmen muss, um es in schlechten Zeiten überhaupt erst zur Verfügung zu haben. Andere Projekte, vermeintliche Wohltaten oder Wahlkampfgeschenke sind dann nicht drinnen.

Zum anderen gilt auch beim öffentlichen Wirtschaften der Grundsatz, dass es einen Unterschied zwischen Investition und Konsum gibt. Nicht jede Ausgabe des Staates führt zu einer Belebung der Wirtschaft und höheren Einnahmen. In Bezug auf den Haushalt kann das zu einem Problem werden.

Die Rechnung begleichen müssen künftige Generationen. Denn es besteht eben nicht nur die Gefahr, dass wir ihnen ein Land überlassen, in dem es keine Bienen mehr gibt oder die Folgen des Klimawandels zu spüren sind. Sondern auch, dass kein Geld mehr da ist, um die hohen Sozialleistungen und Annehmlichkeiten nutzen zu können, die heute selbstverständlich sind. Diesen Spagat müssen Politik und Gesellschaft hinbekommen: Sonst wird es auch in Ketsch nicht beim Verschieben von Projekten bleiben.