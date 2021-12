Polizei stellt Mängel an Fahrrädern in Ketsch fest

Ketsch. Erhebliche Mängel an der Beleuchtung von zahlreichen Fahrrädern hat die Polizei in einer Vekehrsüberprüfung in Ketsch festgestellt. Bei der Aktion, die am Donnerstagmorgen zwischen 7 Uhr und 8.30 Uhr in der Gartenstraße stattfand, untersuchten die Beamten die Räder von 40 Kindern und Jugendlichen auf dem Weg zur Schule. Bei 21 Fahrrädern stellten sie Beleuchtungsmängel fest.

Alle Kinder und Jugendlichen zeigten sich einsichtig, sodass es bei einem verkehrserzieherischen Gespräch und einer mündlichen Verwarnung bleiben konnte. Die Eltern erhalten im Nachgang einen sogenannten "blauen Brief", um sie über die Kontrolle und die festgestellten Mängel in Kenntnis zu setzen.