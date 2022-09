Polizei stoppt betrunkenen Transporterfahrer auf der A6 bei Ketsch

Ketsch. Beamte des Autobahnpolizeireviers Mannheim haben einen betrunkenen Transporterfahrer auf der Autobahn 6 gestoppt. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, wurden die Beamten am Dienstag auf ihnr aufmerksam, da der 47-jährige Fahrer des Transporter schlagenlinienfahrend auf der A6 in Richtung Heilbronn unterwegs war. Bei einer Kontrolle kurz nach der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen fiel den Uniformierten gegen 15:30 Uhr sofort starker Alkoholgeruch, ausgehend vom 47-jährigen Fahrer, auf.

Ein freiwilliger Alkoholtest ergab schließlich 1,7 Promille Alkohol in dessen Atemluft, weshalb er von den Beamten zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht wurde. Der Beifahrer des 47-Jährigen war nicht weniger alkoholisiert.

Neben der Sicherstellung seines Fahrzeugschlüssels und der Beschlagnahme seines Führerscheins muss sich der Mann nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten, heißt es abschließend.