Polizei sucht Zeugen für Verkehrsunfall in Ketsch

Ketsch. Für einen Verkehrsunfall, der sich am Freitag im Kreuzungsbereich der Karlsruher Straße mit der Seestraße in Ketsch ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Wie die Behörde am Montag mitteilte, ist ein 33-Jähriger gegen 7.20 Uhr mit seinem VW mit dem VW eines 23-Jährigen zusammengestoßen.

Laut der Mitteilung war der 23-Jährige auf der vorfahrtsberechtigten Seestraße unterwegs, wie es jedoch zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die Polizei sucht hierfür Zeugen. Diese können sich unter Tel. 06202 288-0 bei den Beamten melden.