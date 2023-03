Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Böttgerstraße Postfilaile in Ketsch öffnet nach Umbau wieder

Nach zwei Wochen Umbau geht es am 7. März wieder los: Merdan Polat startet dann in der Böttgerstraße seinen Zeitschriftenladen, der gleichzeitig Postfiliale wird. Der 25-Jährige tritt somit die Nachfolge von Jürgen Stang an.