Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Böttgerstraße Postfiliale in Ketsch nach Umbau wieder geöffnet

Die Postfiliale in der Böttgerstraße in Ketsch ist geöffnet: Merdan Polat hat die Nachfolge von Jürgen Stang angetreten. Der 25-jährige Student hat anstrengende Wochen der Renovierung hinter sich. Wir haben ihn am Eröffnungstag besucht.