Es ist schon etwas kurios, was bei uns alles gesetzlich und rechtlich geregelt ist: Zum Beispiel ganz exakt, wie viele und welche Bäume Anwohner im Ketscher Neubaugebiet Fünfvierteläcker in ihrem Garten pflanzen müssen. Was Umwelt und Klima helfen soll, ist allerdings in Ketsch recht ungleich verteilt. Die strengen Vorgaben gelten nämlich ausschließlich für das Neubaugebiet – wer anderswo im Ort ein Haus baut oder schon in einem wohnt, ist von diesen Vorgaben befreit. Und natürlich stellt sich die Frage der praktischen Umsetzbarkeit, wenn die Grundstücke und damit auch die Gärten auf Grund der enorm gestiegenen Preise inzwischen sehr klein geworden sind.

Deshalb sind pragmatische Lösungen sicherlich der richtige Weg. Ob der neue Baum jetzt auf einem Privatgrundstück steht oder nur einen Meter weiter auf einer öffentlichen Grünfläche, sollte für Umwelt und Klima keinen Unterschied machen. Wichtig ist, dass es ausreichend Grün im Fünfvierteläcker gibt, das trotz der notwendigen und nicht bepflanzbaren Versickerungsgruben für ausreichend Schatten, Kühle und frische Luft sorgt. Dabei sind aber nicht nur die privaten Flächen entscheidend, sondern eben auch die öffentlichen. Die Straßenbäume sind nach fünf Jahren immer noch sehr klein, viele auch durch heiße Sommer hitzegeschädigt oder gar am Absterben. Nur ganz vereinzelt wurden alte, hochgewachsene Obstbäume erhalten.

© Jungbluth

Wenn die Gemeinde – also Verwaltung, aber auch Gemeinderat – nun von den Anwohnern fordert, ganz bestimmte Bäume zu pflanzen, muss sie selbst natürlich auch ihren Teil erfüllen und das öffentliche Grün erhalten und ergänzen. Die pragmatische Lösung, dabei auf die verpflichtende Hilfe einzelner Anwohner zurückzugreifen, wäre also ein sinnvoller Kompromiss.