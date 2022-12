Radausflüge zählen zu den Höhepunkten

Ketsch. Zu einer gemütlichen Kombination aus Jahresabschluss und Weihnachtsfeier trafen sich 22 Mitglieder des Umweltstammtisches im Wintergarten des Bootshauses Ketsch. Zu Beginn gedachten die Mitglieder ihres kürzlich verstorbenen Mitgliedes Gerhard Prendke, der – von Anfang an dabei – enorm viel nicht nur für den Verein, sondern überhaupt für Natur und Umwelt in Ketsch getan hat.

Der erste Vorsitzende Matthias Ihrig erinnerte an die zahlreichen Impulse und das große Engagement von Gerhard Prendke, der einige Aktionen des Vereins – wie den Naturerlebnistag – angestoßen hat.

In einem Fotovortrag gab er einen Rückblick auf das abgelaufene Jahr. Abgesehen von den zahlreichen Obstbaumschneidetermine im Januar und Februar sowie der Hauptversammlung im Mai kam der Verein auf stolze 18 Veranstaltungen.

Neben Müllsammelaktionen und Beteiligung am Kinderferienprogramm (wieder toll organisiert von Iris Schlampp) stachen dabei besonders die zahlreichen öffentlichen Sonntagsspaziergänge beziehungsweise Radausflüge heraus (meist organisiert von Heinz Eppel), waren doch die Radtouren in die Wagbachniederung und nach Rheinhausen entlang der Storchennester echte Highlights.

Weiterhin hat sich der Verein auch an einigen Aktionen der BI „Rettet den Entenpfuhl“ beteiligt, deren Sprecher Heinz Eppel mit viel Engagement und Zeitaufwand das Thema in der Öffentlichkeit hält. Für 2023 ist auch wieder ein Naturerlebnistag geplant, der als Kräuterwanderung am 7. Mai vorgesehen ist. Die Organisation wird erneut der Umweltstammtisch hauptverantwortlich gemeinsam mit der Lokalen Agenda 21 Ketsch und den Naturfreunden Ketsch übernehmen.

Fünf Mitglieder wurden für 25- jährige Mitgliedschaft im Verein geehrt: Magdalena und Robert Mayer, Uwe Heidenreich sowie Norbert Weiher und seine Frau Roula. Sie nahmen nach einigen ehrenden Worten aus den Händen von Ihrig ihre Ehrenurkunde und ein kulinarisches Geschenk entgegen. Auf Ehrennadeln hat der Verein wieder bewusst verzichtet und stattdessen lieber Naturalien ausgegeben. zg