Räderdieb in Ketsch erwischt - Zeugen gesucht

Ketsch. Ein Räderdieb ist in Ketsch auf frischer Tat ertappt worden. Wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilte, wollte der Täter am Mittwochmorgen gegen 5.15 Uhr in der Hildastraße die Kompletträder eines dort geparkten Mercedes-Benz klauen. Er bockte das Auto mit Backsteinen auf, montierte drei der Räder ab und deponierte sie vor dem Haus zum Abtransport. Die Halterin des Fahrzeuges, die dies beobachtete, konnte der alarmierten Polizei eine Beschreibung des Täters abgeben. Durch eine Sofortfahndung konnte im Umkreis ein Fahrer eines Pkw festgestellt werden, auf den die Beschreibung zutraf. Im Fahrzeug konnte jedoch kein Diebesgut und lediglich diverses Werkzeug festgestellt werden. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in dieser Sache geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Schwetzingen zu melden unter: 06202/2880.