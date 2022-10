Rainer Fuchs im Amt bestätigt

Ketsch. Der Handwerker- und Gewerbeverein (HGV) hatte nach Corona-bedingter Pause zur Jahreshauptversammlung ins Gasthaus „Meteora“ bei den Ketscher Schützen geladen. Vorsitzender Rainer Fuchs begrüßte die fast zwei Dutzend Mitglieder und gedachte zu Beginn mit einer Schweigeminute des im Mai verstorbenen, langjährigen Vorsitzenden Fritz Keilbach, der insgesamt 15 Jahre lang die Geschicke des Vereins gelenkt hatte. „Da es wegen der Pandemie in den zurückliegenden Monaten keine nennenswerten Aktivitäten des Vereins gab, fiel der Bericht des Vorsitzenden entsprechend kurz aus“, schreibt der Verein in seinem Bericht zur Versammlung.

HGV-Kassierer Carsten Kleiner brachte die Mitglieder in Hinblick auf die Finanzen auf den neuesten Stand und nach dem Bericht der Kassenprüfer, den Margarethe Schmidt vortrug, erfolgte die Entlastung der Vorstandschaft sowie die Neuwahlen des Führungsgremiums.

Weihnachtsmarkt in Vorbereitung

Die Mitglieder des Handwerker- und Gewerbeverein wurden anschließend von ihrem Vorstand über die nächsten geplanten Aktionen informiert. So soll bereits am ersten Adventswochenende einmal mehr der beliebte Weihnachtsmarkt veranstaltet und im kommenden Jahr am ersten Aprilwochenende eine Leistungsschau der Ketscher Gewerbetreibenden in der Rheinhalle durchgeführt werden. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.gewerbeverein-ketsch.de