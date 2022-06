Ralph Turnheim vertont in Ketsch einen Meisterdetektiv

„Hallo, ich bin der Dr. Watson und will mit meinem Freund nicht protzen, und doch sitzt die Erkenntnis tief, er ist ein Meisterdetektiv. Ich berichte, wohl bekomm’s, einen Fall von Sherlock Holmes …“ So begann der Schauspieler und professionelle Stummfilmerzähler Ralph Turnheim seine Einführung in den ersten von drei Filmen, die er im Central-Kino präsentierte. Mit seinem Programm „Sherlock

...