Für mich und bestimmt für viele war der Begriff „Calisthenic“ völlig neu. Dass man hierfür wenige einfache Geräte braucht und vor allem sein eigenes Körpergewicht einsetzt, habe ich in der jüngsten Jugendbeiratssitzung gelernt. Seit 2011 gäbe es in Deutschland Calisthenic Trainigsparks im Freien, Tendenz steigend. Vielleicht kann man diese Parks als Trimm-Dich-Pfad 2.0 bezeichnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ich finde diesen Trend persönlich spannend, denn wenn es der Jugend, gerade nach den vergangenen Monaten an etwas fehlte, waren es vielfach Bewegungsmöglichkeiten und dies darf sich gerne wieder ändern. Weg von der Daddelmaschine, ran an die Klimmzugstange!

Und wenn Jugendliche den Mut und das Engagement haben, ihre Idee für ein sportliches Angebot ins Rathaus zu tragen, schafft dies Aufmerksamkeit und trägt vielleicht am Ende sogar Früchte. Es hängt, wie so oft, aber am Finanziellen.