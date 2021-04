Ketsch. Dr. med. dent. Michael Hübner ist seit 30 Jahren Zahnarzt aus Leidenschaft. Mit seinem Team behandelt er in seiner Praxis in Ketsch Patienten stets mit modernster Technik und nach neuesten Verfahren. Für ihn ist es wichtig, Menschen die grundlegende Angst vor dem Zahnarztbesuch zu nehmen. Das Motto „Ihr Lächeln liegt uns am Herzen“ wird hier gelebt. Das beginnt im eigenen freundlichen Umgang mit den Patienten, setzt sich über Behandlungsmethoden fort und mündet letztlich in einem Wohlfühlumfeld.

Nach den Behandlungsräumen, die in den vergangenen Jahren eine Frischekur erfahren haben, erstrahlt nun auch der Eingangsbereich mit Anmeldung in neuem Glanz. Hell und freundlich empfängt die Praxis ihre Patienten, das rot-grün-schwarze Interieur ist einem einladenden Weiß gewichen. Der graue Filzboden wurde durch einen antiallergenen Holzoptikboden ersetzt, der eine wohlige Wärme vermittelt. Ein Hingucker ist der ovale Designertresen mit indirekter Bodenbeleuchtung. Das ansprechende Raum- und Lichtkonzept sorgt für einen echten Wow-Effekt! Für Dr. Michael Hübner war es wichtig, schon hier optisch zu signalisieren, dass seine Praxis mit der Zeit geht und den aktuellen Ansprüchen auf allen Ebenen gerecht wird.

Dr. Michael Hübner (l.) hat sich Verstär-kung ins Team geholt: Seit März ist Marc Lorer in der Praxis tätig. © Praxis Dr. Hübner und Team

Das trifft übrigens schon lange auf das Rundumsorglos-Angebot zu. Dank jahrelanger Erfahrung bietet das Team ein sehr gutes Parodontose- und Prophylaxekonzept zum langfristigen Erhalt der Zähne an. Dazu gehört zum Beispiel auch APT – Antimikrobielle photodynamische Therapie. Das ist eine schonende und schmerzfreie Behandlungsmethode ohne Nebenwirkungen.

Zu einem festen Standbein ist die Implantologie geworden. Hier gehört Dr. Michael Hübner seit 1991 zu den Vorreitern in der Metropolregion. Die Entwicklung der Verfahren hat er stets begleitet. Er weiß, Zahn-implantate sind eine sichere, zuverlässige und bewährte Lösung für dauerhaften Zahnersatz, wenn ein oder mehrere Zähne fehlen. Durch eine optimale Anpassung per Titangerüst mit neuartiger Schweißtechnik garantiert er hierbei feste Zähne in nur einer Sitzung. Und feste Zähne machen das Leben komfortabel. Kurze Zahnimplantate, die aufwändige und kostenintensive Behandlungen ersetzen, gehören genauso zu einem Portfolio wie Knochenaufbauten und -verpflanzungen.

Computergestützte Heilkunde

Dr. Michael Hübner und sein Team setzen zudem auf computergestützte Zahnheilkunde. Das bedeutet allerdings nicht, dass man per 3-D-Drucker künftig Zähne „einfach ausdrucken“ kann. Mit der sogenannten Cad Cam wird der Mundraum des Patienten abgescannt und danach ein präziser Abdruck erstellt, auf dessen Basis der Zahnersatz hergestellt, gefräst und veredelt wird – ganz ohne sperrigen Abdrucklöffel und -masse, die bislang in den Mund geschoben werden musste und vielen Patienten Probleme bereitete.

Die Praxis arbeitet zudem mit digitaler Röntgentechnik. Dabei wird der Kiefer nicht nur zweidimensional, sondern – wie in einem CT – dreidimensional dargestellt. Dadurch kann der Zahnmediziner ganz genau erkennen, wie der Kieferknochen gebaut ist und inwieweit er für ein Implantat vorbereitet werden muss.

Kurzum: Dr. Michael Hübner und sein Team, zu dem seit März der erfahrene Zahnarzt Marc Lorer gehört, sind bestens aufgestellt. Ab April ist die moderne Praxis zu folgenden Öffnungszeiten für ihre Patienten da: Montag bis Mittwoch, 8 bis 19 Uhr durchgehend, Donnerstag, 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr sowie Freitag 8 bis 14 Uhr. kaba

