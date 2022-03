Ketsch. Klimawandel, Energiewende, aber auch technologischer Fortschritt wirkten sich heute schon auf den Straßenverkehr aus. „Wir befinden uns am Anfang einer Verkehrswende, weg vom Auto-dominierten Straßenbild, hin zu einer vielseitigen Mobilität“ – das teilt der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ferner heißt es: „Verkehrsmittel, die wir vor zehn Jahren noch nicht kannten, wie der Elektroroller, werden eine immer größere Rolle spielen. Aber auch der öffentliche Nahverkehr oder das 1817 in Mannheim erfundene Fahrrad werden eine immer wichtigere Rolle bekommen. Dabei muss allen freigestellt sein, ein geeignetes Verkehrsmittel zu wählen.

Die öffentliche Diskussion wird sich aber um den Platz drehen, den jedes Verkehrsmittel im begrenzten innerörtlichen Raum einnehmen darf oder muss. Sicherheit ist immer höchste Maxime. Die gegenseitige Rücksichtnahme wird ganz neu gedacht werden müssen. Das Recht des Stärkeren gilt nicht mehr.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Weiter heißt es: „Daher möchten die Grünen auf ein paar Regeln aus der heute gültigen Straßenverkehrsordnung hinweisen, deren konsequente Beachtung ein kleiner Fortschritt wäre. Zum Beispiel: Die Vorfahrt an Kreuzungen ohne Beschilderung wird nicht verhandelt. Sie ist eindeutig geregelt.“ Es sei oft nur schwer zu interpretieren, was die vorfahrtsberechtigte Person meine, wenn sie gestikuliere. Wer Vorfahrt habe, solle auch fahren.

Symptom schlechter Gehwege

Ein weiteres wichtiges Thema seien Rollatoren auf der Straße. Immer wieder begegne man einem, unbeleuchtet, naturgemäß langsam. Das sei ein Symptom schlechter Gehwege und zeige einmal mehr, das wir für zu Fuß Gehende, Roller- und Fahrradfahrende sichere Zonen mit gutem Ausbau und Belag bräuchten.

Beim Überqueren der Landstraßen Richtung Schwetzingen hätten Radfahrende, die schnell unterwegs seien, das Problem, dass linksseitig Beleuchtung und Durchgang bis zum Stadion gegeben seien, während rechtsseitig die Ampel stehe und danach Durchgang bis Schwetzingen Bismarckplatz gegeben sei. Dies werde immer zum Wechsel der Seite veranlassen und müsse auch baulich gelöst werden. Zunächst aber mit Rücksicht.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Autos seien groß und bräuchten viel Platz. „Immer wieder sieht man Menschen, die zum Joggen oder Spazieren auf der Rheininsel entweder im Halteverbot oder am Straßenrand parken, weil der Weg vom Parkplatz zur Rheininsel zu weit scheint. Wahrscheinlich sind es Ortsunkundige. Aber sicher Ortskundige parken am alten Bahnhof oder am Schillerplatz gerne mal im Grünstreifen und zerstören ihn dadurch“, führen die Grünen aus – außerdem: „Wer meint, das Sonntagsbrötchen mit dem Auto holen zu müssen, soll es. Oft kommt es aber dazu, dass an der Kreuzung Schwetzinger Straße/Schillerstraße so geparkt wird, dass Fußgänger behindert werden oder sogar über den Spielplatz gefahren wird, was gefährlich werden kann.

Es ist laut Straßenverkehrsordnung verboten, den Gehweg zu befahren. Das halbseitige Parken auf dem Gehweg ist eine rechtliche Grauzone beziehungsweise ein Toleranzbereich. Trotzdem wird immer wieder, zum Beispiel in der Goethestraße, über den Gehweg gefahren, weil Platzmangel und der empfundene Zeitdruck die Rücksicht vergessen lassen.“

Ebenfalls in der Straßenverkehrsordnung sei geregelt, dass der Abstand zu Fahrradfahrenden beim Überholen 1,5 Meter betragen müsse, ansonsten dürfe nicht überholt werden. Dies scheine vielen Autofahrenden noch nicht bekannt zu sein. Auch der Schulüberweg Mannheimer Straße wäre weit weniger brisant, wenn sich die Eltern und Kinder auf Tempo 30 und Rücksicht verlassen könnten, teilen die Grünen mit.

Daher rufen die Grünen Ketsch zu mehr Rücksicht im Straßenverkehr auf. zg