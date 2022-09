Ketsch. Das Clublokal des Bridge-Clubs in der Gassenäcker Straße war beim Teamturnier so stark besetzt wie sonst nur bei großen Festen. Dem Vorstand war es gelungen, so viele Mitglieder zu mobilisieren, dass sieben Teams gebildet werden konnten, teilt der Verein mit.

Beim Teamturnier bilden zwei Paare ein Team, das dann gegen die anderen Teams spielt. Die Organisation ist daher wesentlich aufwendiger, da sich immer gleich vier finden müssen, um mitzuspielen. Aus diesem Grund werden in vielen Clubs lediglich Paarturniere angeboten.

Angesagten Kontrakt erfüllen

Der Ketscher Bridge-Club hat allerdings beschlossen, trotz der Mehrarbeit für den Vorstand, nun regelmäßig Teamturniere anzubieten – das soll immer am dritten Freitag im Monat sein. Viele der guten Bridgespieler zögen Teams vor, weil es nicht auf jeden Stich ankommt. Wichtig sei, den angesagten Kontrakt zu erfüllen. Ebenso sei es Hauptsache, den Gegner zu schlagen, wie oft sei egal, so der Club.

Sieger des Turniers wurden Arne Siegel, Kathrin Reinert mit Dr. Birkel und Sohn, gefolgt von Gudrun Schwartz, Clare Hanumanthiah mit dem Ehepaar Pichler. Platz drei beanspruchten Dorothea Stoll, Ilse-Marie Oswald mit Wolfgang Brandenburger und Christoph Meyer.

Das nächste Teamturnier findet am Freitag, 21. Oktober, statt. zg