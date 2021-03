Ketsch. Es haben sich längst verschiedene Menschen ins Gästebuch in der Johanneskirche eingetragen, um ihre Eindrücke der illuminierten Kirche in Verbindung mit ihrem Seelenleben zu beschreiben – sie sind zum Teil sehr bewegend. Seit „Mediaki“ (Mediale Kirche, wir berichteten) installiert ist, gibt es ein interaktives System, bei dem ein Touch-screen am Eingangsbereich mit einem Licht- und Audiosystem im Kirchenraum verbunden ist. Damit lassen sich eine Vielzahl verschiedener Effekte erzielen. Vom Taizé-Gesang bis zum Rilke-Gedicht erhält so das Gewählte die individuell bevorzugte Illumination und unterstützt die favorisierte Atmosphäre.

Alle LEDs sind installiert

AdUnit urban-intext1

Unter den möglichen Farbvarianten fällt unweigerlich die Option „Regenbogen“ auf. Auch wenn man nun einmal Blau zur Lieblingsfarbe hat, möchte man fast automatisch wissen, wie der Kirchenraum in Regenbogenfarben aussieht. Das war bislang nicht möglich. Doch im Gotteshaus der evangelischen Gemeinde mit Pfarrer Christian Noeske ist nun auch diese Farbkombination einstellbar. Die entsprechenden LED-Leuchten sind sämtlich installiert und geschaltet.

Ketsch profitiert vom Digitalisierungsschub der badischen Landeskirche und hatte sich erfolgreich für „MediaKi“ beworben. „Es bleibt nun permanent hier“, sagt Pfarrer Noeske über einen von mehreren Standorten für das Pilotprojekt mit großzügiger Förderung. mab