Reifen in Ketsch zerstochen – Polizei sucht Zeugen

Ketsch. In Ketsch sucht die Polizei derzeit nach einem Unbekannten, der in der Nacht von Mittwoch, dem 15. März auf Donnerstag, 16. März in der Schulstraße den Reifen eines Autos zerstochen hat. Der Unbekannte stach laut der Polizeimeldung mit einem spitzen Gegenstand ein Loch in den hinteren linken Reifen des Citroën, sodass dieser einen Platten hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich demnach auf mehr als 100 Euro. Die Ketscher Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06202/61696 zu melden.