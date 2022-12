Reisen bis nach Korsika

Ketsch. Noch bevor die Mitglieder des MSC Ketsch während ihrer Weihnachtsfeier im „Goldenen Lamm“ zum gemütlichen Teil des Abends mit großem Abendbuffet übergingen, ehrten Vorsitzender Rainer Kurtz und dem Kassierer Heiner Berger die Mitglieder mit den meisten Kilometern. Da die Besten der Jahre 2020 bis 2022 in den Kategorien Rennsport, Oldtimer und Motorradveranstaltungen ausgezeichnet wurden, standen Starts bei zahlreichen Treffen wie Moto-GP in Österreich, Italien, Frankreich sowie Rallye Korsika Classic und viele Oldtimertreffen wie Beerfelden Classic, Hot Ladenburg oder das Opel-GT-Treffen in Eppingen auf der Liste des MSC Ketsch. „Auch Motorradtreffen wurden in Emden, am Bodensee und in der Pfalz angefahren“, schreibt der Verein. Die weitesten Strecken nahm Rainer Fuchs für sich in Anspruch, gefolgt von Rainer Kurtz, der ebenfalls weite Strecken mit seinem Motorrad in Kauf nahm, um an den Treffen der Szene teilzunehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rainer Kurtz rief anschließend die durchgeführten MSC-Veranstaltungen der vergangenen Monate in Erinnerung gerufen. Hierbei erwähnte er unter anderem das Glühweinfest im Januar, das 14. Oldtimertreffen am 1. Mai, das Enderle-Motorradtreffen und das 8. Opel-GT-Treffen im Juli.

Für ihre langjährige Vereinstreue wurden zudem mehrere Mitglieder für fünf bis 50 Jahre geehrt. Ein Duo hält dem MSC sogar bereits seit 55 Jahren die Treue. „Gerade in der heutigen, schnelllebigen Zeit ist dies mehr als erwähnenswert“, so die MSC-Verantwortlichen, die später eine Weihnachtstombola mit teils lustigen Preisen durchführten. zg