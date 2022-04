Resonanz ist riesengroß

Ketsch. Die Resonanz ist Wahnsinn: Über 80 Familien haben sich für den 1. Ketscher Hofflohmarkt am Sonntag, 24. April, angemeldet. Es wird von Kleidung für Kinder und Erwachsene, über Spielzeug, Fahrzeuge, Deko- und Haushaltswaren bis hin zu Werkzeugen und Campingzubehör alles angeboten. Nun hoffen die Teilnehmer auf reges Treiben in den Straßen der Gemeinde, heißt es in einer Pressemitteilung.

Von 11 bis 16 Uhr können die Höfe, Einfahrten und Garagen geöffnet werden. Für leibliches Wohl sorgt die Kindertagesstätte Villa Sonnenschein in der Kolpingstraße 38 (Initiator des Flohmarktes) mit einem Kuchenverkauf ebenfalls von 11 bis 16 Uhr. Der Erlös daraus kommt der Einrichtung und den Kindern zugute. Die Kuchen sind eine Spende der teilnehmenden Familien. zg

Info: Den Plan mit den Adressen und Angeboten findet man auf der Webseite www.hofflohmarkt-ketsch.jimdosite.com

