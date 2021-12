Restaurant muss pausieren

Ketsch. Zahlreiche Reservierungen waren notiert und Familie Christo-doulou war voller Vorfreude, in diesem Jahr endlich wieder ihre geschätzten Gäste und Liebhaber der griechischen Küche in ihrem Restaurant über die Feiertage bewirten zu dürfen. Im vergangenen Jahr musste aufgrund des verordneten Lockdowns das Restaurant, wie alle anderen gastronomischen Betriebe auch, geschlossen bleiben, und man schaute nun zuversichtlich auf die bevorstehenden Feiertage.

Doch nun muss die Tür zum vielfach beliebten und traditionsreichen Restaurant im Ortskern der Enderlegemeinde für einen kurzen Zeitraum geschlossen bleiben. „Wir haben trotz der Tatsache, dass alle geimpft waren, leider drei positive Corona-Fälle in unserem Team. Dies lässt nun nicht zu, dass wir unser Restaurant über die Feiertage öffnen“, erklärt Christina Christodoulou sehr traurig beim Telefonat mit unserer Zeitung.

„Nun müssen alle Reservierungen abgesagt werden und wir bedauern dies sehr. Wir hätten so gerne unsere Gäste verwöhnt und persönlich ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr gewünscht“, führt die Gastronomin weiter aus.

Trotz Impfung

Betroffen von der Infektion sei auch Sohn Christos, der durch sein Mitwirken bei der TV-Sendung bei Sat1 „The Biggest Loser“ überregionale Bekanntheit erlangt hatte. Christos meldete sich dieser Tage in den Sozialen Medien mit einer langen Videobotschaft an seine Fans, nachdem es einige Zeit etwas still um den sympathischen Ketscher Promi geworden war.

„Man muss sich darüber bewusst sein, dass trotz Impfung und der Einhaltung aller Hygienemaßnahmen es möglich ist, sich zu infizieren. Dies hat nun unser Team getroffen und nun müssen wir diese Zeit durchstehen. Wir sind unendlich dankbar für die vielen Genesungswünsche, die uns erreichten und hoffen, dass wir dann im Januar wieder gesund und voller Energie unsere Gäste empfangen können“, sagt Christina Christodoulou, die allen frohe Festtage und ein gutes neues Jahr sowie vor allem Gesundheit wünscht. csc