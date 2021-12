Bewusst nachhaltig mit Leona Sprotte-Huber Rezept für leckere vegane Hafer-Erdnuss-Cookies

Doktor Leona Sprotte-Huber aus Ketsch begleitet bei unserer Serie zur Nachhaltigkeit. Die aus Hannover stammende Pädagogin hat in Heidelberg Biologie, Deutsch und Bildungswissenschaften studiert und lebt seit fünf Jahren mit ihrem aus Brühl stammenden Mann in der Enderlegemeinde. Umweltschutz, Naturnähe und das Leben im Einklang mit der Natur ist der 31-Jährigen schon seit ihrer Kindheit wichtig. Dabei ist sie sehr interessiert, informiert sich und ist gern auf der Suche nach Möglichkeiten, sich einzubringen, und liebt es, ganz aktiv etwas für die Nachhaltigkeit zu tun. Die Pädagogische Leiterin der „Klima Arena“ in Sinsheim hat einen besonderen Blick auf die Umwelt, entdeckt immer wieder etwas Besonderes und hat außerdem jede Menge Ideen für einen nachhaltigen Lebensstil. Für uns hat sie einen Tipp bereit, bei dem sie fragt: Weihnachtsgebäck – warum nicht mal vegan? Süße Leckereien und feine Plätzchen genießen – dies gehört für viele Menschen zur Adventszeit und zu Weihnachten. Doch kann man hierbei auch etwas für die Umwelt tun oder auf Nachhaltigkeit achten? Leona Sprotte-Huber sagt: „Zuerst ist es wesentlich umweltfreundlicher, wenn man selbst backt, denn bei gekauftem Gebäck entstehen Transportwege und Verpackungen. Außerdem kann man beim Backen genau darauf achten, welche Zutaten man verwendet. Und für viele Lebensmittel gibt es vegane Alternativen. So kann man doch sehr ‚klimabelastende Lebensmittel’ wie beispielsweise Butter sehr gut durch Sonnenblumen-Margarine ersetzen. Und auch ein Ei lässt sich im Backwerk durch die vegane Alternative, Leinsamen-Ei – bestehend aus einem Esslöffel gemahlenen Leinsamen und zwei Esslöffeln warmes Wasser – ersetzen“, weiß die klimabewusste Umweltschützerin aus eigener Backerfahrung. Die Sache mit dem Vorheizen {element} Außerdem könne man beim Backen auf wiederverwertbare Backunterlagen anstatt von Backpapier ausweichen und das Vorheizen des Backofens sei auch nicht immer erforderlich. „Bei Mürbeteig muss man vorheizen, aber bei anderen Backwerken geht es oft auch ohne. Man muss nur genauer seine Backwerke im Blick haben“, empfiehlt Leona Sprotte-Huber. {furtherread} In wiederverwertbaren Gebäckdosen blieben die Köstlichkeiten dann lange Zeit frisch. „Eines meiner Lieblingsrezepte sind die feinen Hafer-Erdnuss-Cookies. Das Rezept wurde in der Klima Arena entwickelt. Diese sind außerdem ein tolles Mitbringsel in der Vorweihnachtszeit oder auch ein schönes selbstgemachtes Geschenk“, ergänzt die 31-Jährige und gibt das Rezept selbstverständlich gerne weiter.

