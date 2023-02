Rheininselbegehung mit Waldexperte Ziesling

Ketsch. Während seiner ersten Sitzung des neuen Jahres hat der Ketscher Umweltstammtisch Termine für Veranstaltungen in den kommenden Monaten festgelegt. Außer den laufenden Obstbaumschneideterminen auf der Streuobstwiese samstags, den laufenden Monat Februar eingeschlossen, ist am 11. März eine öffentliche Rheininselbegehung mit Volker Ziesling und der BI „Waldwende jetzt“ – Treffpunkt 14 Uhr an der Altrheinbrücke – vorgesehen.

In diesem Zusammenhang möchte der Verein nach dreijähriger Corona-Pause auch wieder eine öffentliche Begehung auf der Rheininsel mit dem Forst-BW durchführen. Der Termin steht allerdings noch nicht fest. „Am Donnerstag, 27. April, möchten wir uns mit einem Infostand auf dem Marktplatz Ketsch präsentieren und zum Marktbesuch animieren“, schreiben die Stammtischmitglieder in der Einladung zu ihren Veranstaltungen. Für den 7. Mai organisiert der Verein hauptverantwortlich einen Naturerlebnistag in Ketsch in Form einer Kräuterwanderung. Nähere Infos sollen bald Folgen. Hierbei ist eine Verkostung kleiner Proben vorgesehen, teilen die Verantwortlichen mit.

Beteiligung an Ferienprogramm

Auch am Kinderferienprogramm möchte sich der Stammtisch im August erneut beteiligen. „Dabei wird es aber nicht bleiben. Wie im vergangenen Jahr möchten wir den einen oder anderen Sonntagsausflug in die nähere Umgebung durchführen, zu dem die Bevölkerung herzlich eingeladen wird. Infos hierzu erfolgen zeitnah.“

Einige weitere Veranstaltungen wurden terminiert, finden aber nur vereinsintern statt, da der Besuch der Klimaarena Sinsheim Ende Februar, die Jahreshauptversammlung Mitte März, das Apfelfest im September und ein mehrtägiger Vereinsausflug im Oktober. Außerdem wird es gegebenenfalls noch einige Tagesausflüge geben. „Es lohnt sich also auch durchaus, für den äußerst geringen Jahresbeitrag von 10 Euro Mitglied im Verein zu werden.“

Die nächste Vereinssitzung ist am Rosenmontag, 20. Februar, um 19.30 Uhr im Vereinsheim der Naturfreunde Ketsch vorgesehen. Interessierte sind ebenfalls willkommen. Erstmalige Gäste werden aus organisatorischen Gründen um eine Anmeldung per E-Mail an info@umweltstammtischketsch.de geben. mi

Info: Weitere Infos gibt es unter www.umweltstammtischketsch.de