"Rhine Clean up": Bundesweite Putzaktion findet am 11. September auch auf Rheininsel statt

Ketsch. Deutschland räumt wieder auf. Mehr als 35 000 freiwillige Helfer waren 2020 unterwegs, um die Flussufer von Rhein, Mosel und Ruhr von Müll zu befreien. Insgesamt wurden bei dieser Aktion rund 320 Tonnen Unrat eingesammelt – Plastik, Papier, Schrott, Glas. Eine Besonderheit: Auch zahlreiche Masken waren unter den Fundstücken.

Der Rhein wurde bei diesem so genannten "Rhine Clean up" (www.rhinecleanup.org) schon zum dritten Mal gesäubert – und zwar wieder von der Quelle in der Schweiz bis zur Mündung bei Rotterdam. Insgesamt 300 Gruppen haben mitgemacht. Auch das Rhine-Clean-Up-Team Ketsch war mit dabei.

Wer in diesem Jahr teilnehmen möchte, kann sich schon mal den 11. September im Kalender anstreichen und sich per E-Mail an nick.eberhardt@gruene-ketsch.de melden. Die Ketscher Gruppe trifft sich um 14 Uhr an der Altrheinbrücke und um 14.15 Uhr an der Panzerrampe auf der Insel, wo die Aktion startet. Handschuhe, festes Schuhwerk und lange Hosen sind empfohlen.