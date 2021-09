Der Tischtennisclub hat die Gelegenheit erneut genutzt und wieder beim Kinderferienprogramm der Gemeinde teilgenommen. Bereits im Vorfeld wurde deutlich, dass bei den Kindern ein großes Interesse vorhanden ist. So verzeichnete Jugendleiter Fabian Roth 40 Anmeldungen, was dazu führte, dass die Veranstaltung in zwei Schichten aufgeteilt werden musste, damit der Verein jedem Teilnehmer genügend

...