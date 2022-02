Ritter, Prinzessinnen und ein Pinguin in St. Sebastian

Ketsch. Landauf, landab werden Erstkommunionkinder in den Kirchengemeinden zu Gottesdiensten eingeladen. Selbst für die Kinder angepasste und liebevoll gestaltete Gottesdienste sind keine Seltenheit – was aber die Erstkommunionkinder in der Ketscher St. Sebastian-Kirche erwartete, ist schon außergewöhnlich: ein Gottesdienst im Kostüm.

Räuber, Prinzessinnen, Cowboys und Indianer, Ritter, ein Koch und sogar ein Hühnchen waren gekommen, um die fasnachtliche Stimmung im Gotteshaus zu erleben. Die Erstkommunionkinder hatten eine Einladung zum eigens für sie gestalteten Gottesdienst erhalten – als kleiner Höhepunkt stand das Angebot, im Fasnachtkostüm zu kommen.

„Zum Glauben gehört auch Fröhlichkeit“, so Pfarrer Erwin Bertsch in seiner Begrüßung. Gemeindereferentin Sigrun Gaa-de Mür – sie hatte den Gottesdienst zusammen mit Kollegin Nathalie Wunderling inhaltlich vorbereitet – holte die kostümierten Kinder und die Figuren, die sie darstellten, zu Beginn der kirchlichen Feier in den Mittelpunkt. Fröhlichkeit präge nicht nur die närrische Zeit – Freude gelte es zu allen Zeiten zu leben, mit der Familie und den Mitmenschen.

Botschaft für alle Menschen

Den Lesungstext aus einem Brief des Apostel Paulus über die Freude am Leben und an den Menschen sowie den Inhalt des Evangeliums nach Lukas – „ Liebet eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen“ – brachte Pfarrer Bertsch in seiner Ansprache Kindern, Eltern und der gesamten Gottesdienstgemeinschaft gleichermaßen näher. Nicht wörtlich zu nehmen, sondern nach der Symbolik, die in diesen Botschaften steckt, gelte es zu leben und handeln.

Thema „Frohsinn“ als roter Faden

Das Thema Frohsinn war der rote Faden der kirchlichen Feier. Mit den Fürbitten, von Kommunionkindern vorgetragen, wurden aber auch Menschen, die keinen Grund zum Freuen sehen und haben, in die Mitte genommen und um Wege für friedliche Problemlösungen gebetet.

Musikalisch begleitete die Kirchenband „Konfrontation“ diese Messfeier. Die Musiker waren ebenfalls alle in lustigen Kostümen gekommen und spielten die entsprechend passenden Lieder. Nicht fehlen durfte dabei natürlich das Mottolied der Erstkommunionvorbereitung mit dem Titel „Bei mir bist Du groß“. mf/zg

