Rock’n’Roll im Avendi-Hof

Ketsch. Ein Open-Air-Festival findet an diesem Freitag, 6. August, ab 15 Uhr im Avendi-Seniorenwohnen in der Parkstraße statt. Dann wird die „Eis am Stiel“-Band zwei Stunden lang Rock’n’Roll und Candlelightsongs erklingen lassen. So sollen die Songs der 1950er und 1960er Jahre wieder lebendig werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Festival ist nicht nur für die Bewohner der Seniorenanlage, auch die Bevölkerung darf daran teilhaben. Sitzgelegenheiten werden zur Verfügung gestellt. Die Veranstaltung findet auf dem Lieferantenparkplatz in Zelten statt.