„Ron Prinz Kombo“ punktet im Ferdinand-Schmid-Haus

Ketsch. Nach der Corona-Zwangspause bei den Kulturveranstaltungen freute sich Büchereileiterin Barbara Breuner mit ihrem Team, endlich das verschobene Konzert der „Ron Prinz Kombo“ nachholen zu können. Sichtlich gut gelaunt strömte das Publikum, um mit Abstand im liebevoll mit Bistrotischen ausstaffierten Saal des ausverkauften Hauses einen unterhaltsamen Abend mit guter Musik zu erleben, die jeden schnell ein paar Sorgen vergessen lässt. Gleich mit dem ersten Song „Mei Herz schlägt än Borzelboam“ nach dem Ohrwurm „Jungle Drum“ von Emiliana Torrini hatte die Band mit der stimmgewaltigen Sängerin Anne Geser die Zuhörer im Bann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die „Ron Prinz Kombo“ ist die wohl einzige „Sekte“, die aus einem „Trio mit Frau“ besteht, witzelte Gitarrist Ron Mummert, der Gründer der Kombo, der mit der Band seit 2018 seine Ideen mit Evergreens und Welthits spielend in unsere liebenswerte Kurpfälzer Mundart umsetzt. Die Hobbymusikerin Anne Geser aus Hockenheim in ihrem roten Kleid mit Petticoat ist dabei nicht nur optisch der Hingucker schlechthin, denn selbst wenn sie über Probleme singt, tut sie dies stets mit einem Augenzwinkern.

Frivole Andeutungen bei „Roude Schuh“ oder der Körbchengröße „Doppel-D“ bringen das Publikum gleich zu Beginn zum Toben. Elvis Presleys Hit „It’s now or never“ wird zur deutlichen Botschaft an den Gatten: „Isch wollt’ du wärsch berühmt wie er, denn er is Millionär“. Mit „Steh uff un flenn“ folgt eine Abrechnung mit dem starken Geschlecht, in Gedenken an die unvergessene Country-Sängerin Tammy Wynette und ihren Song „Stand by your man“. In den Texten der Band geht es aber nicht nur um Mode, Männer und ähnlich gelagerte Probleme, in der Adaption von „Café Oriental“ des deutschen Komponisten Gerd Wilden besingt die quirlige Sängerin die derzeitige Rassismus-Angst. Rudi Carells unvergessener Schlager „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“ wird in der Version der „Ron Prinz Kombo“ nicht nur zur Gesellschaftskritik rund um Hochwasserkatastrophen und Klimawandel, sondern gleichzeitig zu einem humorvollen Hilferuf aus den Niederlanden, denn mit den Textzeilen „Mir suche Campingplätz für Holland“, denn „än Damm zu baue, dofür is zu spät“ schaffen die vier Musikgranaten den Spagat, hochkarätige Musik mit ausgelassener Stimmung zu verbinden.

Hiesige Sprache klingt harmonisch

Mehr zum Thema Schachclub Marcel Herm holt sich Tagessieg Mehr erfahren Bücherei Tag der Bibliotheken Mehr erfahren Ehejubiläum In der „Pudelmütze“ getroffen Mehr erfahren

Ron Mummert, der seit Jahren mit der „Beat Show“ auf heimischen Bühnen begeistert, hegte schon vor Jahren den Traum, eine Mundart-Kombo ins Leben zu rufen. Auswärtige, in fer Region „Neigeplackte“ genannt, empfinden das Kurpfälzische womöglich als derben Dialekt, für Gitarrist Ron Mummert und seine Mitstreiter, Schlagzeuger „Doktor“ Alexander Irmler aus Waibstadt und Lothar Antoni, das musikalische Multitalent aus dem südpfälzischen Kuhardt, der auch als Kinderliedermacher rockige Songs für die ganze Familie komponiert, klingt unsere Sprache harmonisch, auch wenn nicht jeder versteht, was wir „babbeln“. „Ulknudel“ Anne Geser macht als Sängerin die Auftritte der Band mit ihrer charmanten Art perfekt, denn sie weiß das Publikum sowohl mit schlüpfrigen als auch ernsten Texten zu begeistern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit Jonny Cashs Welthit „Ring of fire“ bringt die Kombo den Saal zum Toben und Mitsingen: „Isch glab als, isch hab was omm Seier, bin verliebt, in än Kerl aus Speyer“ – sehr zur Freude eines Herrn aus Speyer mitten im Publikum. Die bandeigene Version des Folk-Rock-Songs von „The sound of silence“ des Duos Simon and Garfunkel wird zu einem späten und humorvollen Geständnis „Moi Biew’l, was isch dir sag, des fällt mir schwer: Kumm hogg disch her, du bisch der Sohn vumm Karlhoinz“. Mit dem Drifters-Song „Under the Boardwalk“ besingt Anne Geser mit atemberaubender Bühnenpräsenz das frühere samstägliche Kindheits-Wasch-Trauma mit „Unner de Baadwonn“.

Viel zu schnell ging der Abend zu Ende, aber mit lang anhaltendem Applaus und unermüdlichen Zugaberufen aus dem Publikum stürmte die „Ron Prinz Kombo“ erneut die Bühne für mehrere Schlusssongs, bevor mit dem unvergessenen Hit aus 1971 „Sylvia’s Mother“ von Shel Silverstein in der kurpfälzischen Version „Sylvia’s Modder sagt, Sylvia moi Kind, pass uff vor dem Kerl, der iss schlecht. Sylvias Modder sagt, der will nur das Eine“ ein äußerst unterhaltsamer Abend vorüberging.

Veranstalterin Barbara Breuner ist sich mit dem begeisterten Publikum auf jeden Fall einig, dass dies nicht der letzte Auftritt der „Ron Prinz Kombo“ in Ketsch bleiben wird. bb