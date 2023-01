Rudel überrascht

Ketsch. Nach sieben Runden gehen die Vereinsmeisterschaften in den beiden Gruppen in die Endphase, berichtet der Schachclub. In der Gruppe B hat sich ein Führungsduo herauskristallisiert. Mit Simon Hinkel und Lennart Rudel stehen zwei Spieler mit jeweils 5,5 Punkten an der Spitze. Ist die Platzierung von Hinkel keine Überraschung, er wurde am Anfang des Turniers als Favorit auf den Sieg gehandelt, überrascht der stark aufspielende Jugendspieler Lennart Rudel mit einer tadellosen Leistung. Hier erntet wieder einmal mehr Jugendleiterin Annette Schrepp die Früchte ihrer hervorragenden Trainingsarbeit. Auf Rang drei steht Lukas Siegel mit fünf Punkten und kann sich noch Chancen auf den Aufstieg ausrechnen.

In der Gruppe A hat sich Yasin Öztürk mit seinem fein herausgespielten Sieg gegen Julius Malsam mit 5,5 Punkten an die Spitze gesetzt. Martin Schrepp lauert mit 4,5 Punkten auf Rang zwei vor Marcel Herm der vier Punkte auf seinem Konto hat.

Am Freitag, 13. Januar, findet das Blitzturnier für Januar statt. Spielbeginn ist um 20 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus. zg