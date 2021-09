Rudolf Abel seit 70 Jahren treues Mitglied

Ketsch. Thomas Baro, Vorsitzender des 1. TTC, konnte nach mehrmonatiger Corona-bedingter Verzögerung die Mitglieder zur ordentlichen Versammlung in der Rheinhallengaststätte begrüßen. In seiner Ansprache zeigte er sich glücklich über die Tatsache, dass es gelungen sei, das mannigfaltige Vereinsleben nach den vielen Monaten der Einschränkungen wieder zu beleben – nicht nur aus sportlicher, sondern auch aus gesellschaftlicher Sicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Er dankte allen engagierten Sportlern, die dies durch ihren persönlichen Einsatz ermöglicht hatten – insbesondere den Hygienebeauftragten Fabian Roth und Udo Sturm, die in enger Abstimmung mit der kooperativen Gemeindeverwaltung regelkonforme Trainings- und Spielbedingungen geschaffen, weiterentwickelt und an die sich mehrfach geänderten Corona-Regelungen angepasst haben.

Die Geehrten Für 70 Jahre Mitgliedschaft im Verein: Rudolf Abel Für 40 Jahre: Uwe Hemmerich und Hermann Scheid Für 25 Jahre: Joachim Kockel, Sina Eberle Für 15 Jahre: Lukas Wehland zg

Vorsitzender Baro erteilte das Wort seinem Stellvertreter sowie den Fachwarten für Herren, Damen und Jugend, die die vergangenen 18 Monate Revue passieren ließen. Allen gemeinsam war, dass ein gewisser Schrumpfungsprozess unübersehbar ist. Der Verein ist bei den Herren zwar noch mit sechs Mannschaften bis in die Verbandsliga präsent, aber bei den Damen und der Jugend sind es nur noch jeweils zwei Teams, die die Vereinsfarben vertreten.

Dabei sind das Highlight zweifellos die ersten Damen, die wieder in der Oberliga antreten. Einige Nachwuchsspieler wurden aufgrund ihrer Leistungen in den Erwachsenenbereich integriert. Da die Neugewinnung von Anfängern aber quasi gestoppt war, fehlt es nun an Jugendlichen, die schon Verbandsspiele bestreiten können.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Schnuppertraining für Schüler

Deshalb wird einmal mehr der Schwerpunkt des kommenden Jahres auf die Jugendarbeit, insbesondere den Anfängerbereich, gelegt. Der Verein setzt dabei auch auf die Zusammenarbeit mit den Schulen in Ketsch und Brühl. „So wollen wir wieder bei den Projekttagen der Realschule Brühl teilnehmen, um den Schülern dort unseren Sport nahezubringen“, sagt Jugendwart Fabian Roth. Dort hat der TTC bereits mehrere Platten gestiftet, die regelmäßig benutzt werden. Einen Schnuppertag für Ketscher Schüler wird es am Montag, 1. November, in der Schulturnhalle am Rathaus geben. Aktuell lässt der Club drei Nachwuchstalente zu C-Trainern ausbilden, sodass für Anfänger optimale Einstiegsvoraussetzungen gegeben sind.

Auch der stellvertretende Vorsitzende Clemens Wollenweber brachte seine Freude zum Ausdruck, weil die Halle zu den Trainingszeiten „wieder voll“ ist und die persönliche Kommunikation eben besser sei als bei Videokonferenzen. Er stellte den Anwesenden die neuen Trikots vor, die zum Jahresende beschafft werden sollen und für die auch wieder Werbepartner gesucht werden. Kassenwart Christoph Pietrek stellte den Finanzbericht vor, nach dem der Verein einen Überschuss erzielen konnte. zg/pip