Rücken trainieren und kräftigen

Ketsch. Wer seinen Rücken stärken und gesund erhalten möchte, kann sich ab sofort zum Gesundheitskurs „Rücken basic – Das Allround-Krafttraining“ der Techniker Krankenkasse (TK) anmelden. In dem Kurs wird alles Wissenswerte über den Rücken vermittelt und aktiv trainiert.

In dem neunwöchigen Training kommen verschiedene Kleingeräte wie Pezziball und Gymnastikband zum Einsatz – jede der jeweils neun Übungseinheiten dauert eine Stunde. Der Kurs in Ketsch beginnt am Freitag, 17. September, um 10 Uhr in den Räumen des katholischen Pfarrheims, Schwetzinger Straße 3.

Anmelden können sich Versicherte aller Kassen direkt bei der Kursleiterin Ulrike Gredel unter Telefon 06202/9 27 92 66 oder per E-Mail an ulrikegredel@gmail.com. zg