Für die Handball-Männer der TSG Ketsch steht das wohl wichtigste Wochenende des Jahres an. Nach einer fast perfekten Runde in der Bezirksliga 1, in der die Moskitos unter Abteilungsleiter Konrad Kemptner (kleines Bild) ohne Niederlage blieben, findet am Samstag, 7., und Sonntag, 8. Mai, das entscheidende Final Four um den Aufstieg in die Landesliga an.

Samstags profitieren die Ketscher

...