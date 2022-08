„Run for the kids“ im Ketscher Bruchgelände

Ketsch. Laufen macht Spaß und wenn es dann noch für den guten Zweck ist, dann macht es gleich doppelt Freude. So oder ähnlich denkt bestimmt der eine oder andere Teilnehmer der Veranstaltung „Run for the kids“, der sich bereits schon jetzt online zum Ketscher Spendenlauf 2022 angemeldet hat. „Wir haben schon einige Lauffreudige, die am Sonntag, 18. September, an den Start gehen, doch es dürfen noch ganz viele mehr werden. Auch weitere Sponsoren wären prima“, wünscht sich Christian Beck von „Run for your life“, der gemeinsam mit der Mobilen Jugendarbeit Brühl-Ketsch die Laufveranstaltung rund um Anglersee, König Ludwig-See und Hohwiese mit Start bei der Rheinhalle organisiert.

Ganze vier Läufe sind im Angebot, sodass jeder, ob ganz ambitionierter Läufer oder Freizeitsportler sicher auf seine Kosten kommen wird. Die Bambinis sind die ersten: „Wir werden um 9.45 Uhr mit dem Bambini-Lauf starten. Hier gehen ohne Zeitnahme die Jüngsten ab zwei Jahren auf zwei kleine Runden im Bruchgelände und werden mit Sicherheit vom begeisterten Publikum kräftig angefeuert“, sagt Beck.

"Run for the kids" in Ketsch: Alle Strecken gut ausgeschildert

Um 10.30 Uhr beginnt dann der beliebte 5-Kilometer-Lauf mit Zeitnahme. Hier kann jeder an den Start gehen, der über zehn Jahre alt ist und die Nordic Walker sind hier ebenso richtig. Um 11 Uhr gibt’s dann den etwas anspruchsvolleren Lauf über 10 Kilometer – natürlich mit Zeitnahme. Und um 12.30 Uhr findet der Jugendlauf in der zwei Kilometer langen Distanz statt – für Schüler ab sieben Jahren. Hier geht es dann eine Runde um den Anglersee.

„Alle Strecken sind gut ausgeschildert und für Getränke und Snacks ist gesorgt“, verspricht Christian Beck im Gespräch mit dieser Zeitung. Im Vordergrund der Läufe stehe der olympische Gedanke : Dabei sein ist alles. Für jeden Lauf werde bei der Anmeldung eine Gebühr fällig, für die es dann das Rund-um-Sorglos-Laufpaket mit Startnummer und Zielverpflegung gibt. Duschen und Umkleiden seien im benachbarten Schwimmbad vorhanden. „Es wird eine Altersklassenwertung geben und die drei Erstplatzierten bei den Damen und Herren werden direkt nach dem jeweiligen Lauf geehrt“, führt Christian Beck aus.

In den letzten beiden Jahren seien durch die Teilnehmer und Sponsoren jeweils Spendensummen über 3000 Euro zustande gekommen, die beispielsweise dem Kinderhospiz Sterntaler oder dem Wiederaufbaus eines Jugendtreffs im Ahrtal zugute gekommen sind. In diesem Jahr sollen die Einnahmen des Spendenlaufs für das von Ketscher Jugendlichen angeregte Projekt Calisthenics-Park, das ist eine Bewegungsanlage im Freien, verwendet werden. Das Geld soll also unmittelbar in Ketsch eingesetzt werden. „Wir freuen uns über jeden, der mitmacht. Bereits schon heute liegen die Laufanmeldungen von zehn Mitgliedern des Gemeinderates vor, die Stadtverwaltung Schwetzingen sei mit einer Laufgruppe am Start, genauso wie die Freiwillige Feuerwehr Ketsch und Bürgermeister Timo Wangler, der ebenso die Laufschuhe schnüren will“, informiert Beck erfreut.

Party mit der Band „Hoaggelfisch“

Nach der Laufveranstaltung sorgt vor der Rheinhallengaststätte die Band „Hoaggelfisch“ mit satten Beats für Stimmung, so dass auch nach dem Lauf für die Läufer und alle Freunde Gelegenheit besteht, den sportlichen Sonntag mit einer Party ausklingen zu lassen. Anmeldeschluss für alle Läufe ist online am Samstag, 17. September, um 19 Uhr. Die Startunterlagen können dann am Sonntag ab 8.30 Uhr in der Rheinhalle abgeholt werden. Der Start für die Läufe befindet sich in unmittelbarer Nähe. „Im Einzelfall können am Veranstaltungssonntag für ganz Kurzentschlossene noch Nachmeldungen erfolgen, jedoch bitten wir für die bessere Planung, sich online anzumelden“, so Beck.