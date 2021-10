Rundkurs durch London

Ketsch/London. Lange ist es her, dass die Läuferszene sich mal wieder an einer Startlinie traf. Ganze 889 Tage liegt der letzte London-Marathon zurück. Aber eine hohe Impfquote in Großbritannien sowie ein schlüssiges Hygienekonzept machten es möglich, dass endlich wieder Rennen stattfinden können. So machten sich mit dem Hockenheimer Hervé Mangonaux und dem Heidelberger Michael Stuhldreier-Christ zwei Mitglieder des Marathon-Teams Ketsch auf den Weg nach London, um die 42,2 Kilometer in der britischen Hauptstadt zu absolvieren.

Beide Läufer haben das Ziel, die sechs Rennen der World Marathon Majors Serie – die sechs größten Marathon-Läufe der Welt – zu absolvieren. Weltweit gibt es derzeit knapp 7000 Läufer, die alle sechs Läufe gelaufen sind und denen die besondere Ehre des „Six Star Finishers“ zuteil wurde. Für Hervé Mangonaux ist London Marathon Major Nummer drei, nach Berlin und New York, für Michael Stuhldreier-Christ bereits Nummer vier, nach Berlin, New York und Chicago.

Über 40 000 Läufer am Start

Bei allerbestem Laufwetter erfolgte um 9.30 Uhr Ortszeit der Startschuss im Greenwich Park und die über 40 000 Läufer machten sich auf den Weg. Die Strecke führte zunächst nach Osten durch die Stadtteile Charlton und Woolwich, um dann – immer der Themse entlang – Kurs auf die City zu nehmen. Auch in den Vororten standen die Zuschauer bereits dicht gedrängt und feuerten die Läufer an. Kurz vor Kilometer 20 bogen die Ketscher Läufer rechts ab – und ein unbeschreiblicher Blick auf die Tower Bridge eröffnete sich. „Man verstand kaum sein eigenes Wort, so laut schrien die Zuschauer. Ein unbeschreibliches Gefühl!“,erinnert sich Hervé Mangonaux an diesen Moment.

Nach der Tower Bridge ging es östlich Richtung Docklands weiter. Die Docklands sind das ehemalige Hafengelände Londons – einst der größte Hafen der Welt. Tausende Menschen säumten hier die Straßen in den Häuserschluchten und feierten die Läufer lautstark. Nach etwa 32 Kilometern ging es wieder zurück Richtung Tower und Londoner Innenstadt. Weiter ging es an der Themse entlang Richtung Ziel, auf die letzten Kilometer – vorbei am London Eye und am Palace of Westminster. Nun waren es nur noch 500 Meter, vorbei am Buckingham Palace, und schon sah man das Ziel auf der Prachtstraße „The Mall“.

Hervé Mangonaux erreichte das Ziel nach 3:20 Stunden und schaffte damit auch die Zeit-Qualifikation für den Boston Marathon. Michael Stuhldreier-Christ war nach 4:11 Stunden im Ziel. Beide Läufer zogen ein überragendes Fazit vom London Marathon: Eine sehr gute Organisation, gepaart mit einer überragenden Stimmung und einer ganz tollen Atmosphäre in der Stadt, mit Läufern aus der ganzen Welt. „Die 42,2 Kilometer durch die Straßen Londons haben definitiv Spaß gemacht“, so ein glücklicher Michael Stuhldreier-Christ.