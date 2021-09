Sanierungen und Ortskern im Fokus

Ketsch. Der Gemeinderat hält am heutigen Montag, 20. September, um 18.30 Uhr eine öffentliche Sitzung in der Rheinhalle ab. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem das Nachrücken von Nikolas Martin in den Gemeinderat und die Verlängerung der Geltungsdauer des städtebaulichen Sanierungsprogramms. Des Weiteren geht es um den Bebauungsplan in einem Teil des Ortskerns.

Entsprechend den Regelungen der aktuellen Corona-Verordnung des Landes, besteht für die Besucher der Sitzung durchgehend, das heißt auch auf ihren Plätzen, Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP2-Maske). Ein Test-, Impf- oder Genesenennachweis (3-G-Regel) ist jedoch nicht zu erbringen.

Des Weiteren entfällt nach aktueller Regelung die Angabe der Personalien zur Kontaktnachverfolgung. Auch weiterhin bittet die Gemeindeverwaltung darum, beim Betreten der Rheinhalle die Hände zu desinfizieren sowie zu allen Personen einen Mindestabstand von 1,5 Meter zu wahren. zg