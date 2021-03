Ketsch. So viel Publikum wie in diesem Frühjahr haben die Wildschweine auf der Rheininsel sicher noch nie gehabt, denn das Naturschutzgebiet und das dazugehörige Wildschweingehege sind mittlerweile äußerst beliebte Ausflugsziele geworden. An den Wochenenden sind aktuell kaum mehr Parkplätze im Bruchgelände zu bekommen, denn die Rheininsel ist in der Corona-Pandemie einer der Orte, auf der man spazieren gehen kann, natürlich gelten auch hier die entsprechenden Verordnungen.

Rheininsel Sau-niedlicher Nachwuchs 8 Bilder Mehr erfahren

AdUnit urban-intext1

Seit Kurzem gibt es Nachwuchs bei den Schwarzkitteln (wie die Jäger die Wildschweine nennen) und der ist wirklich sau-niedlich. Wenn man die kleinen zarten gestreiften Frischlinge sieht, die nach einer Tragzeit von rund vier Monaten das Licht der Welt erblickten, kann man sich kaum vorstellen, dass aus diesen putzmunteren Winzlingen einmal stattliche Wildschweine mit einem Körpergewicht von bis zu 200 Kilogramm werden.

Bitte nicht füttern

Doch eines gilt es zu beachten: Auch wenn die Kleinen noch so niedlich sind, füttern ist strengstens verboten, denn nur so können die Wildschweine im Gehege fit bleiben. Verhungern muss sowieso kein Schwein, denn die Ketscher, Jäger Gerhard Herm und Hubert Schäfer, kümmern sich um die Wildtiere und versorgen die Schwarzkittel mit allem, was diese außergewöhnlichen borstigen Spürnasen benötigen. Hubert Schäfer kann dabei getrost als „Wildschweinkümmerer“ der Enderlegemeinde durchgehen – schaut er doch täglich nach den Tieren. Er gibt ihnen Kraft- und Saftfutter und sieht nach, ob alle Tiere unauffällig und damit vermeintlich gesund sind. Also: Bitte nur schauen, nicht füttern. csc

Info: Mehr Bilder gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de