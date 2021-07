Hallo ihr Zweibeiner, liebe Leser,

eigentlich finde ich es bei uns immer ganz gemütlich und mich stört keineswegs, wenn ich mit meinen Pfoten ab und zu etwas Sand oder etwas Gras mit in unsere Wohnung bringe. Nur mein Herrchen stöhnt dann immer ganz theatralisch und es kommen solche Phrasen wie „gerade habe ich gewischt“ oder „eben war noch alles sauber und nun?“ – ich weiß auch nicht, was ihn daran stört. Mir macht das nichts aus, im Gegenteil, ich liebe es dann auch noch, Gegenstände in der Wohnung zu verteilen, besonders natürlich mein Spielzeug. Ist ja auch clever, denn dann habe ich immer was da zum Spielen, wenn mir danach ist, und muss nicht ewig danach suchen. Aber nun kommt’s: Normalerweise zieht mein Herrchen ab und an so eine komische Maschine mit einem langen Rüssel hinter sich her und macht sauber, doch neulich schleppte er ein Riesenpaket an. „Marley, ab jetzt hat das Putzen ein Ende, das macht nun unser Saugroboter.“ – Unser wer? Ich verstand rein gar nichts. Dann holte er eine runde platte Scheibe aus dem Karton und setzte das Teil mitten ins Wohnzimmer. Und ohne dass mein Herrchen an irgendwelchen Schläuchen zog, bewegte sich dieses mysteriöse Ding auf einmal vorwärts, blinkte und inspizierte wohl die Umgebung.

© Scholl

Ich quittierte das Ganze mal mit heftigem Gebell, denn dieser Saug-roboter soll erst gar nicht auf die Idee kommen, hier irgendetwas zu markieren oder so. Da muss man schon direkt zeigen, wer Hund im Haus ist! Hier ist mein Revier. Als der Saugroboter sich auf mein Körbchen zubewegte habe ich direkt mal an ihm geschnuppert. Er riecht nicht appetitlich und irgendwie auch nicht interessant – naja, dachte ich mir, viel Lärm um nichts. Aber dann nahm das ganze eine Wendung: Rollte das Teil nicht in die Küche und fraß alle Reste von meinem Futter, welches ich um meinen Napf verteilt hatte?

Geht’s noch? Soweit kommen wir noch, dass irgendwelche Plastikscheiben aus einem Karton über mein Futter herfallen. Aber das kann dieser Roboter vergessen. Nichts lasse ich mehr liegen, wäre doch gelacht – soll dieses doofe Teil ruhig Staub und Sand fressen, aber keinen einzigen Futterkrümel mehr von mir. Das wäre dann auch geklärt.

Euer Marley csc