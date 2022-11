Schachlub Ketsch: Zweifach auf dem Siegerpodest

Ketsch. Bei den diesjährigen Bezirksjugendmeisterschaften war der Ketscher Schachclub einmal mehr zahlreich vertreten. Am Ende konnten der jüngste – Julian Fritsch – und der älteste – Sebastian Schrepp – Teilnehmer des Vereins einen Pokal mit nach Hause nehmen.

Acht ältere Ketscher Jugendliche starteten in Mannheim-Feudenheim und kämpften über zwei Tage hinweg in verschiedenen Altersklassen um jeden Punkt. Sebastian Schrepp hatte bei der U 18 schließlich knapp die Nase vorn und erreichte einen guten dritten Platz in der Endabrechung.

In Viernheim nahmen in den niedrigeren Altersklassen vier Schüler des Ketscher Vereins teil – allesamt zum ersten Mal. Die Aufregung war dementsprechend groß, aber jeder spielte mit großem Durchhaltevermögen und hoher Konzentration. So blieb kein Ketscher Teilnehmer ohne Punkt.

Brenzlige Situationen überstanden

Bei der U 8 erreichte Julian Fritsch – mit gerade einmal sechs Jahren der jüngste Teilnehmer des Klassements – nach sieben Runden mit voller Punktzahl den ersten Platz. Souverän zeigte er auch in brenzligen Situationen seine hervorragende Spielstärke und konnte am Ende einen schönen Pokal mit nach Hause nehmen. as